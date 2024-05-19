نبيل الحلفاوي يعلق على مباراة الأهلي والترجي:" كأننا بنلعب في الشارع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على أحداث الشوط الأول لمباراة النادي الأهلي ضد الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي يقام مساء اليوم السبت بملعب رادس في تونس وانتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ونشر "الحلفاوي" تعليقه على مجريات الشوط الأول عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" وقال: "سوء التمرير وبطء التصرف في الكرة حتى تضيع، نفس الآفات، وبزيادة نقص الاحترافية بفاولات ساذجة ملهاش لازمة وكأننا بنلعب في الشارع، مطلوب قفشة على حساب هاني وأكرم يرجع باك يمين".

ومن المعتاد من نبيل الحلفاوي تعليقه على مباريات كرة القدم بشكل عام وعلى مباريات النادي الأهلي والمنتخب المصري بشكل خاص نظراً لانتمائه الكروي للنادي الأهلي وتعليقه على مباريات الفرق المصرية بشكل عام، ودائماً ما ينشر رأيه عبر حسابه "X" ويقوم خلاله بالتعليق على التشكيل ومطالبته بالتغييرات إلى جانب توقعاته التي تأتي في محلها معظم الوقت.

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