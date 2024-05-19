بعد التعادل السلبي بين الأهلي والترجي التونسي.. الحلفاوي يعلق: "لازم نفوز في القاهرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على نهاية مباراة النادي الأهلي أمام نادي الترجي التونسي التي أقيمت مساء السبت على ملعب رادس في تونس وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين ضمن مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ونشر "الحلفاوي" تعليقا على نهاية المباراة عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" وعلق: "كده لازم نفوز في القاهرة، التعادل السلبي ركلات ترجيح، أي تعادل آخر في صالح الترجي".

كما علق "الحلفاوي" على أحداث الشوط الأول: " سوء التمرير وبطء التصرف في الكرة حتى تضيع، نفس الآفات، وبزيادة نقص الاحترافية بفاولات ساذجة ملهاش لازمة وكأننا بنلعب في الشارع، مطلوب قفشة على حساب هاني وأكرم يرجع باك يمين".

ومن المعتاد من نبيل الحلفاوي تعليقه على مباريات كرة القدم بشكل عام وعلى مباريات النادي الأهلي والمنتخب المصري بشكل خاص نظراً لانتمائه الكروي للنادي الأهلي وتعليقه على مباريات الفرق المصرية بشكل عام، ودائماً ما ينشر رأيه عبر حسابه "X" ويقوم خلاله بالتعليق على التشكيل ومطالبته بالتغييرات إلى جانب توقعاته التي تأتي في محلها معظم الوقت.

يذكر أن النادي الأهلي يستضيف نادي الترجي التونسي في مباراة العودة يوم السبت المقبل.

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