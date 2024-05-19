في عيد ميلاده الـ84.. عمرو أديب يكشف سرًا عن عادل إمام: «حاجة يمكن محدش يعرفها»

كتب امير فتحي في الأحد 19 مايو 2024 02:23 صباحاً - هنأ الإعلامي عمرو أديب، الفنان عادل إمام بعيد ميلاده الـ 84، مشيرا إلى أن عادل إمام شخص جاد جدا في عمله، وكواليس أعمال عادل إمام «مرعبة»، وتسير بالثانية.

وأضاف خلال تقديم «برنامج الحكاية»، المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الجمعة، أن «عادل إمام شايف إن الاستثناء الوحيد في المسرح هو إنك تموت.. معندوش هزار»، لافتا إلى أن مسرحية «شاهد مشافش حاجة» مسرحية سياسية وكل جملة بها تاريخ، وكان هناك تقاليد للعمل المسرحي.

عمرو أديب يتحدث عن عادل إمام في عيد ميلاده

وتابع عمرو أديب: «مظنش حد يكتب مسرحة زي شاهد مشافش حاجة حاليا.. ربنا يعطيه الصحة، وهى دي مصر العظيمة، ومجاش ولا هيجي زي عادل إمام، ولن يتكرر».

وأضاف: «عادل إمام شخص جاد جدًا في شغله بعكس ما يتصور البعض، الناس دايمًا بتشوفه بيضحك وكده».

وأشار إلى أن عادل إمام طرد أحد الممثلين من مسرحيته بسبب تأخره عن المواعيد، موضحًا: « هكلمكم عن حاجة يمكن محدش يعرفها عن عادل إمام في مرة ممثل ما تأخر في نفس اللحظة، اطلع، وجاب واحد تاني مش هقولكم مين».

السيرة الذاتية لـ الزعيم عادل إمام

يعد الفنان عادل إمام من الممثلين الذي تركوا بصمة مميزة بعالم الفن سواء في مجال الأعمال الدرامية أو في عالم السينما، حيث اشتهر بـ أدواره المميزة والمختلفة، لذا نستعرض لكم أبزر محطات عادل إمام بعالم الفن.

ميلاد وطفولة عادل إمام

ولد عادل إمام في 17 مايو عام 1946 في حي السيدة العائشة لأسرة ريفيه فقيرة، حيث كان يعمل والده شاويش بالشرطة المصرية، ثم انتقل عادل إمام رفقة عائلته إلى حي المهندسين ثم إلى مدينة المنصورية بالجيزة وتعود أصول أسرة عادل إمام عائلة إلى قرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.

البداية الفنية لـ عادل إمام

التحق الفنان عادل إمام بـ كلية الزراعة جامعة القاهرة، وخلال دراسته بالكلية ظهرت موهبة عادل إمام المميزة، وكانت بداياته مع عالم الفن من خلال مشاركته بـ مسرحية أنا وهو وهي في العام الثالث من الجامعة رفقة فؤاد المهندس وشويكار، وحققت المسرحية نجاحًا كبيرًا، حيث لفت عادل إمام انتباه الجميع بموهبته المميزة.

وبعدها توالت أدواره المميزة في عدد من المسرحيات أبرزها مسرحية مدرسة المشاغبين، والتي كانت بداية شهرته بعالم الفن، حيث استطاع عادل إمام من خلال أدائه الكوميدي المميز بالمسرحية أن يكون له مكانة مميزة في قلوب الجمهور.

أما بالنسبة لعالم السينما، فكانت بداية عادل إمام مع السينما من خلال مشاركته بأدوار صغيرة في عدد من الأفلام منها مراتي مدير عام، كرامة زوجتي، وعفريت مراتي.

واشتهر عادل إمام بالسينما المصرية، خاصة بعد مشاركته في عدد من الأعمال المميزة منها، البحث عن فضيحة بطولة ميرفت أمين وسمير صبري، وفيلم البحث عن المتاعب مع محمود المليجي وناهد شريف وصفاء أبو السعود.

وخلال فترة الثمانينات والتسعينات، أصبح عادل إمام نجم شباك التذاكر بالسينما المصرية، حيث ذاع صيته بشكل كبير خلال تلك الفترة، حيث جسد عادل إمام خلال تلك الفترة شخصية المصري مثل، الاب المتعلم أو الريفي البسيط الذي يتصدى لقسوة الحياة.

ولم يقتصر نجاح عادل إمام على تجسيد الأدوار ذات الطابع الكوميدي، حيث جسد عدد من الأفلام الأكشن والأثارة مثل أفلام، النمر والأنثى، المولد، حنفي الأبهة، المتسول، سلام يا صاحبي والتي حققت نجاحًا كبيرًا للغاية.

إعتزال الزعيم التمثيل نهائيًا

النجم عادل إمام اعتزل الفن بشكل نهائي بعد 60 عام من الإبداع الفني، حيث أكد شخص مطلع داخل عائلة النجم الكبير عادل إمام، أنه قد اتخذ القائد قرارًا بالتوقف نهائية عن الفن، وأفاد المصدر بعدم صحة مشاركة الفنان عادل إمام في فيلم “الواد وأبوه”، إذ أنه لم يظهر في أي عمل فني جديد، واتخذ قراراً بالابتعاد عن عالم الفن بأي شكل.

وكانت آخر أعمال الفنان عادل إمام “مسلسل فلانتينو” الذي قدمه خلال موسم رمضان 2020، وشاركه في بطولة العمل كل من الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز والفنانة داليا البحيري وعدد آخر من النجوم الشباب.

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