أرباح فيلم “شقو” لـ عمرو يوسف ويسرا تكفي أحفاد أبنائهما؟!! هذا مقدار ما حصده الفيلم حتى الآن!

كتب امير فتحي في الأحد 19 مايو 2024 03:48 صباحاً - تجاوزت إيرادات فيلم شقو للنجمين عمرو يوسف ومحمد ممدوح الـ 70 مليون جنيه في أسبوعه الخامس حيث حقق حتى الآن إجمالي إيرادات بلغت 70 مليون و621 ألف جنيه.

فيلم شقو

مما جعله يتربع على البوكس أوفيس المصري خمسة أسابيع متتالية بفارق كبير عن فيلم المركز الثاني “فاصل من اللحظات اللذيذة” وفيلم المركز الثالث بترتيب الإيرادات وهو فيلم “السرب” لــ أحمد السقا.

أبطال فيلم شقو

يذكر أنّ فيلم شقو يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم عمرو يوسف ودينا الشربيني وأمينة خليل ومحمد ممدوح ويسرا وعباس أبو الحسن ومحمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي.

وينافس فيلم شقو في دور العرض السينمائية وسط عدد من الأفلام من بينها السرب لأحمد السقا وفاصل من اللحظات اللذيذة لهشام ماجد وعالماشي لعلي ربيع.

أفلام تتنافس في الموسم السينمائي حاليًا

تتنافس على شباك تذاكر أفلام السينما في موسم عيد الفطر 4 أفلام هي: شقو بطولة عمرو يوسف ومحمد ممدوح وفيلم ع الماشي بطولة على ربيع وكريم عفيفي، فاصل من اللحظات اللذيذة، بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد، والسرب بطولة أحمد السقا.

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