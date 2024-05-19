الصور الأولى لأبطال فيلم "تاني تاني" قبل طرحه في دور العرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت شركة "فيردي" للمنتجين محمد عبدالحميد ووائل علي، عن الصور الأولى لأبطال فيلم "تاني تاني" المقرر إطلاقه في دور العرض يوم الأربعاء المقبل 22 مايو، ليفتتح موسم الصيف السينمائي.

وطرحت شركة "فيردى" البرومو الرسمي لفيلم "تاني تاني" قبل أيام والذي كشف عن طبيعة الشخصيات والمواقف الكوميدية التي تحدث بينهم، إذ تظهر النجمة غادة عبدالرازق بشخصية "هدى" موظفة بنك ويظهر لها أصدقائها القدامى زيكو وبيبو ويحاولان التقرب منها مجدداً وكسب قلبها وذلك خلال مواقف ومفارقات كوميدية.

فيلم "تاني تاني" بطولة غادة عبدالرازق، أحمد آدم، بيومي فؤاد، محمود حافظ، ثراء جبيل، دنيا ماهر، أمير صلاح الدين، سليمان عيد، إبرام سمير، إسلام شوقي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف محمد نبوي وعلاء حسين وإخراج شريف إسماعيل وإنتاج شركة فيردي للمنتجين محمد عبدالحميد ووائل علي.