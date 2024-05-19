صاحبة فيديو عقوق الوالدين.. من هي فدوى مواهب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

دخلت المخرجة المعتزلة فدوى مواهب، قائمة تريند موقع فيسبوك، بالتزامن مع توالي نشرها فيديوهات ذات مغزى ديني، عبر قناتها على موقع يوتيوب.

المخرجة فدوى مواهب، قامت عبر قناتها على موقع يوتيوب، بنشر فيديوهات موجهة إلى الأطفال، في صورة دروس دينية.

وقدمت فدوى، حلقات عن بر وعقوق الوالدين، وقصص الأنبياء، والفرق بين الذنوب والسيئات، وغيرها. من هي فدوى مواهب؟

- اسمها الحقيقي، فدوى أبو المواهب.

- والدتها مصرية، ووالدها المخرج السوري أبو المواهب مخرج حفلات، وصاحب شركة "مواهب"، لتصوير حفلات المطربين، والأفراح، والأفلام التسجيلية .

- فدوى، ولدت في مصر، وحاصلة على الجنسية المصرية.



درست المونتاج، وقدمت وعمرها 14 سنة فقط، أول كليب، من إخراجها للمطربة شيماء سعيد، وكان أغنية بعنوان "زيي زيك".

- تولت إخراج فيديو كليب أغنية "حاجات علمتهالك" للنجم تامر حسني، أثناء دراستها الجامعية، وكان عمرها 18 عاماً.

- اتجهت فدوى، لإخراج الإعلانات، والأفلام التسجيلية، وأخرجت كليبات أغاني "شبرا" لريكو ، و"مقدرش أنساك"، لمحمد حماقي، وللمطرب حمادة هلال " آخر حاجة".

- قامت فدوى، بمونتاج البروموهات، والإعلانات، والأغاني الخاصة بأفلام "عمر وسلمى" و"شيكمارا" .

- في يونيو 2023، أعلنت عبر صفحتها في موقع "انستجرام"، عودتها إلى زوجها، ووالد بناتها الأربعة، بعد عام من الطلاق.

- بعد ارتداء الحجاب، أسست أتيليه لملابس المحجبات.

- درست فدوى، الفقه، قبل دخولها تجربة تقديم الدروس الدينية للأطفال.