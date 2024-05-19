بالفيديو- ياسمين صبري تتمايل على أنغام أغنية عمرو دياب "حبيبي يا نور العين"

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية ياسمين صبري متابعيها عبر حسابها الرسمين مقطع فيديزو لها لأحدث إطلالاتها.

وظهرت ياسمين في مقطع الفيديو وهي تضع المكياج على وجهها، وتتمايل على أنغام أغنية الفنان المصري عمرو دياب "حبيبي يا نور العين" أمام المرآة.

وبدت ياسمين في الفيديو بغاية الأناقة، إذ ارتدت فستان باللون الأسود، جاء بقصة ضيقة تعانق الجسد أبرز رشاقتها، وطويل يصل إلى أسفل القدم.

وتميز الفستان بأنه مكشوف الصدر مع أكمام طويلة، ومزين بورود حمراء عند الخصر أضافت مزيدا من الأناقة على إطلالتها، بالإضافة إلى الترتر اللامع الذي يغطي الفستان بالكامل.

ومن الناحية الجمال، اختارت ياسمين تسريحة شعر بسيطة، إذ تركت شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة مموجة، وزينته بوردة حمراء مشابهة للورود التي تزين الفستان. واعتمدت مكياجا ناعما ارتكز على الألوان الترابية، كما أبرز العيون بطريقة جذابة.

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