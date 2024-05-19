رميو وجوليت بطابع جنوبى في "العشق والعشاق" لفرقة كوم أمبو المسرحية

ياسر رشاد - القاهرة - يقام على مسرح قصر ثقافة كوم أمبو، الفترة الحالية، العرض المسرحى "العشق والعشاق" لفرقة قصر ثقافة كوم أمبو التابع لفرع ثقافة اسوان برئاسة يوسف محمود، ضمن عروض الموسم المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برامج وزارة الثقافة.

تدور أحداث العرض المأخوذه عن رواية "روميو وجوليت" للكاتب الإنجليزى ويليام شكسبير، فى قالب بالطابع الجنوبى الصعيدى حيث الصراعات القبلية، ومن خلال الأحداث و الصراعات بين عائلتي العزايزة والمناصرة، تنشأ قصة حب بين "رحيم" من المناصرة أحد شباب القرية وبين"بدرو" من العزايزة ، إلا أن هذا الحب يرفض من قبل العائلتين ويعملا على الوقف ضده ومنعهما من الزواج.

العرض دراماتورج حسام العجوز، مصمم استعراضات مصطفى أمين، ديكور وملابس ناصر عبد الحافظ، أشعار حسام عبد العزيز، موسيقى وألحان عبد المنعم عباس، إخراج شريف النوبى.

العرض تمثيل هيثم محمد اسماعيل، شيماء رجب، فاطمة الزهراء مصطفى، إيهاب جابر، مصطفى عبد الله، إصولى مرعى، فاطمة أحمد ، رائف شكرى، أحمد عبد الرحمن، إسماعيل عمارة، وليد مصطفى، خالد السنوسى، بيتر عماد شحاته.

العروض من إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ومن المقرر أن تشهدها لجنة التحكيم المكونة من المخرج سمير زاهر، الناقد محمد علام، ومهندس الديكور محمود حنفي، وتقدم بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي.

ومن المقرر أن يقدم على مسرح قصر ثقافة قنا يوم الاثنين ٢٠ مايو، ويشهده لجنة التحكيم المكونة من المخرج سمير زاهر، الناقد محمد علام، ومهندس الديكور محمود حنفى.