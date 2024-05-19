شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان العاصى تعود للدراما بعد غيابها عن رمضان بمسلسل فى الأوف سيزون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الفنانة إيمان العاصى التحضيرات والاستعدادت لمسلسلها الجديد مع شركة فنون مصر، والمقرر عرضه فى الأوف سيزون، وتعقد الشركة جلسات عمل مع فريق ومخرج العمل حيث من المقرر البدء في تصويره الفترة المقبلة بمجرد الاستقرار على كل التفاصيل.

وكانت إيمان العاصى تعمل على مسلسل بعنوان حب أفلاطونى العام الماضى، ولكن تأجل لعام 2024 مع شركة ميديا هب، ومن المقرر استئناف تحضيرات المسلسل الفترة المقبلة بحسب خطة الشركة.

ايمان العاصى قدمت آخر أعمالها مسلسل "جعفر العمدة" بطولة النجم محمد رمضان، وعرض في شهر رمضان قبل الماضى وشارك في بطولته هالة صدقى، زينة، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

وعلى مستوى السينما تنتظر ايمان العاصى طرح فيلم "فى عز الظهر" الذى تم الانتهاء من تصويره العام الماضى، وتشارك إيمان فى بطولته إلى جانب، النجم المصرى العالمى مينا مسعود، شيرين رضا، جميلة عوض، محمد علي رزق، محمد عز، ساندرا، أحمد جمال سعيد، محمود حجازي وإيهاب فهمي وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل.