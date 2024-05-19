شكرا لقرائتكم خبر عن مركز السينما يعلن عن الفائزين بجوائز النقاد للأفلام العربية بمهرجان كان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في حفل أقيم ضمن فعاليات الدورة الـ77 من مهرجان كان السينمائى، أعلن مركز السينما العربية عن الفائزين في النسخة الثامنة من جوائز النقاد للأفلام العربية والتي تضم الأفلام المنتَجة وعُرضت في المهرجانات الدولية خلال عام 2023، وتشهد هذه النسخة إضافة فئة جديدة إلى الجوائز هي جائزة أفضل فيلم قصير، وقد شارك في تقييم الأفلام لجنة تحكيم تتكون من 225 ناقدًا من 72 دولة، يشاهدون الأفلام عبر الشريك الرقمي Festival Scope.

قائمة الفائزين بجوائز النقاد للأفلام العربية:

أفضل فيلم روائي، وداعًا جوليا لمحمد كردفاني (السودان)

أفضل مخرج، كوثر بن هنية عن فيلم بنات ألفة (تونس)

أفضل سيناريو، محمد كردفاني عن فيلم وداعًا جوليا (السودان)

أفضل ممثلة، منى حوا عن فيلم إنشالله ولد (الأردن)

أفضل ممثل، صالح بكري عن فيلم الأستاذ (فلسطين)

أفضل فيلم وثائقي، فيلم بنات ألفة للمخرجة كوثر بن هنية (تونس)

أفضل فيلم قصير، فيلم عيسى للمخرج مراد مصطفى (مصر)

أفضل موسيقى تصويرية، أمين بوحافة عن فيلم هجّان (السعودية)

أفضل تصوير سينمائي، كانيمى أونوياما عن فيلم إنشالله ولد (الأردن)أفضل مونتاج، قتيبة برهمجي عن فيلم بنات ألفة (تونس)



جائزة الإنجاز النقدي:

الناقد البريطاني بيتر برادشو (بريطانيا)

الناقد اللبناني نديم جرجوره (لبنان)

عن جوائز النقاد للأفلام العربية

جوائز النقاد للأفلام العربية انطلقت في نسختها الأولى على هامش فاعليات الدورة الـ70 من مهرجان كان السينمائي، وتمنح الجوائز لأفضل إنجازات السينما العربية سنوياً في فئات أفضل فيلم روائي، ووثائقي، ومخرج، ومؤلف، وممثلة، وممثل، وتصوير، ومونتاج، وموسيقى، إضافة إلى فئة الأفلام القصيرة التي استحدثها المركز بهذه الدورة.

وقد وقع الاختيار على القائمة النهائية المرشحة للجوائز وفقًا لمعايير تضمنت أن تكون الأفلام قد عرضت لأول مرة دولياً في مهرجانات سينمائية دولية خارج العالم العربي خلال عام 2023، وأن تكون إحدى جهات الإنتاج عربية (أياً كانت نسبة وشكل مشاركتها بالفيلم).



جوائز النقاد للأفلام العربية بمهرجان كان



جوائز النقاد



جوائز النقاد للأفلام العربية