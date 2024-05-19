شكرا لقرائتكم خبر عن عرضان من مصر والعراق فى برنامج مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض اليوم السبت 19 مايو عرضان مسرحيان ضمن فعاليات مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة في دورته الثانية، حيث يعرض في الساعة الثامنة بمسرح الطليعة العرض المسرحي المصري "فريدة" بطولة الفنان القديرة عايدة فهمي، كما يعرض في نفس اليوم العرض العراقي "أنا وجهي" في الساعة العاشرة بمسرح السلام.

وجدير بالذكر أن المهرجان في حفل افتتاحه كرم 12 مبدعة مسرحية من مصر والدول العربية، وهن الكاتبة فتحية العسال وتسلمت التكريم ابنتها الفنانة صفاء الطوخي، والفنانة الراحلة شويكار، وتسلمت التكريم الفنانة إلهام شاهين، والدكتورة هدى وصفي وتسلم التكريم الكاتبة رشا عبد المنعم، والدكتورة نجاة علي، والمخرجة والملحنة إيمان صلاح الدين وتسلمها الفنان صلاح بجاتو، والمخرجة عفت يحيي.

كما تم تكريم كل من عايدة عبد العزيز وتسلم التكريم نجلها، والفنانة عواطف نعيم من العراق، والفنانة رجاء بن عمار من تونس، والدكتور محمود نسيم، والفنانة سهام بنت سنية وعبد السلام وتسلمتها نجلتها الفنانة نجلاء يونس، والفنانة كريمة منصور.

تنظم المهرجان مؤسسة جارة القمر وهى مؤسسة ثقافية غير ربحية ويقام تحت رعاية وزارة الثقافة برئاسة د.نيفين الكيلاني، ويدعمه عدد كبير من الشركاء المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة والآثار، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع شئون الإنتاج الثقافي، والمجلس الأعلى للثقافة، وصندوق التنمية الثقافية، وأكاديمية الفنون، ودار الأوبرا المصرية، والمركز القومي للترجمة، والمركز الثقافي الإسباني، والمعهد الثقافي الفرنسي، والمركز الثقافي النمساوي، ومعهد جوتة الألماني.