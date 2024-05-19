شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس آخر أيام تصوير فيلم اللعب مع العيال قبل عرضه في عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المخرج شريف عرفة من تصوير آخر مشاهد فيلمه الجديد اللعب مع العيال للنجم محمد إمام في إحد الأستوديوهات بمنطقة المريوطية، ويعمل حاليًا على الانتهاء من مونتاج المشاهد الأخيرة في الفيلم حتى يدخل بعدها المراحل النهائية ليكون جاهزًا للعرض في موسم عيد الأضحى السينمائي 2024.

فيلم "اللعب مع العيال" تم تصوير أحداثه في 5 محافظات مختلفة وهى: البحر الأحمر، جنوب سيناء، دمياط، مطروح والقاهرة، وذلك داخل العديد من الأماكن النائية بتلك المحافظات وتحديدًا في سيوة ونويبع وصحراء الغردقة ومدينة شرم الشيخ، واستمر التحضير والتصوير على مدار 6 أشهر تقريبًا.

فيلم اللعب مع العيال بطولة محمد إمام، أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبدالعظيم، ويزو، مصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة في تعاونه الأوله مع النجم محمد إمام، وتدور الأحداث في إطار من الكوميديا، حول مدرس التاريخ (علام)، والذي يُنقل إلى أحد المدارس بمنطقة صحراوية، فيواجه العديد من العقبات التي لم تكن في الحسبان.

يذكر أن محمد إمام قدم فى موسم اجازة منتصف العام الدراسى 2024 فيلم "أبو نسب" وحقق إيرادات تخطت 53 مليون جنيه، وشارك فى بطولة الفيلم ماجد الكدوانى، ياسمين صبرى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفى، علاء مرسى، وضيوف الشرف، ماجد المصرى، وشيكو، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.



محمد إمام وشريف عرفة وباسم سمرة



محمد إمام وأسماء جلال وويزو



محمد إمام وباسم سمرة



أسماء جلال مع وزيرو



ويزو وأسماء جلال



مصطفى غريب



أسماء جلال وشريف عرفة



شريف عرفة والمنتج هشام عبد الخالق