بشرى تتألق بفستان أحمر أنيق.. إليكم سعره

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة المصرية بشرى بإطلالة أنيقة خلال حضورها حفل زفاف الممثلة المصرية ريم سامي ورجل الأعمال محمد مغازي، الذي أقيم مساء الجمعة 17 أيار/ مايو الجاري.

وخطفت بشرى الأنظار بفستانها الأحمر، الذي اختارته من تصميم فؤاد سركيس ، والذي يبلغ سعره 990$.

وجاء الفستان بقصة طويلة وضيقة تعانق الجسد، مع أكمام بصيحة الأوف شولدر "Off Shoulder". وتميز بشق عند الصدر، وبتصميم الثنيات عند الخصر. كما جاء مزودا بحزام عريض ذهبي.

ومن الناحية الجمالية، اختارت بشرى تسريحة شعر أنيقة تتناسب مع الفستان، إذ ترتكته منسدلا على كتفيها مع تموجات عريضة، وطبقت مكايجا رائعا أبرز ملامحا.

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