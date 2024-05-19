بعد نظرات الحبّ المتبادلة، تامر حسني وبسمة بوسيل يثيران الجدل مجددًا

تداول روّاد مواقع التواصل فيديو للفنان تامر حسني وهو يغازل زوجته السابقة، بسمة بوسيل، أثناء غنائه في حفل زفاف الممثلة ريم سامي شقيقة المخرج محمد سامي. (http://www.instagram.com/p/C7HUhqio90a/)

في التفاصيل، لاحظ الجمهور نظرات الحب بين تامر حسني وبسمة بوسيل أثناء غناء الاول أغنيته “حلم سنين” في حفل الزفاف، ثم تبعها نشر تامر عبر حسابه على “انستاستوري” مقطع فيديو تضمن جملة “أنا نفسي نرجع تاني”، وفي الخلفية ظهرت كلمات أغنيته الشهيرة: “نرجع تاني” وكلماتها “ولا عارف بعدك أعيش طب أقولك حاجة تعباني من يومها وأنا في مكاني وأنت اللي مبتجيش.”

هذا التصرّف دفع بالبعض الى التساؤل هل حلم الرجوع الى بعضهما اقترب خاصة بعدما ظهرت بسمة في احدى المقابلات التلفزيونية كاشفة ان “تامر” كإنسان غالٍ جداً عليها وهو لم ينقطع يوماً عن السؤال عنها وعن أولاده بعد الطلاق ويعرف كل تفاصيل حياتها وان حلم الرجوع اليه سيتحقّق انشاء الله بحسب تعبيرها.

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على صعيد مختلف، عادت بسمة بوسيل، رسميًا الى الساحة الفنيّة، من خلال أول أغنية في مشوارها الفنّي بعنوان “البدايات”، من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع ومكس فهد، وماستر مصطفى رؤوف ومن إنتاج زوجها السابق الفنان تامر حسني.