سيد رجب: مشروع رقمنة ذكريات الفنانين سيحمي تاريخي من الضياع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعرب الفنان سيد رجب عن سعادته باتخاذ خطوات جادة لرقمنة ذكريات الفنانين، باستخدام الذكاء الاصطناعي للحفاظ على التراث الفني، وذلك بعد انضمامه مؤخرًا للمشروع.

وقال سيد رجب في بيان صحفي إنه تحمس للفكرة وقرر الانضمام لها خوفا على تاريخه الفني من الضياع، ولاسترجاع ذكرياته الكثيرة.

واستطرد سيد رجب في بيان صحفي قائلا: "لقيت إن جزء من أرشيفي هيبقى فرصة جيدة لذكر تاريخي ومشوار فرقة الورشة وتذكر الزملاء الذين اقترن بهم عملي مع الفرقة الأحياء منهم والذين رحلوا عن عالمنا".

وكان عدد من الفنانين والنجوم انضموا لمبادرة الحفاظ علي أرشيفهم الفني وذكرياتهم من خلال الرقمنة والذكاء الاصطناعي، أبرزهم إلهام شاهين، محمود حميدة، بشرى، بسمة، أحمد زاهر، شيري عادل وغيرهم.

ويشار إلى أن مشروع أرشفة تاريخ الفن المصري والحفاظ على تراث الفنانين باستخدام الذكاء الاصطناعي هي مبادرة من خالد حميدة وتحمس لها ودعمها العديد من الفنانين وصناع السينما والدراما المصرية.

وتستهدف هذا المبادرة الحفاظ على التراث الفني بتكنولوجيا متماشية مع عصر الذكاء الاصطناعي، كما سيتم من خلاله الكشف عن أرشيف صور وذكريات خاصة لم تنشر من قبل.