في ذكرى ميلاد الزعيم.. إذاعة الحوار الكامل لعادل إمام مع عمرو الليثي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في حلقة خاصة من برنامج "واحد من الناس" يذاع الحوار الكامل للزعيم عادل امام مع الإعلامي عمرو الليثي في ذكرى ميلاد الزعيم.

ويتحدث الزعيم عن والده ووالدته وأصعب اللحظات في حياته، كما يتحدث ٢٠ نجم من نجوم الدراما والسينما المصرية عن الزعيم وذكرياتهم معه.

ومن النجوم: كريم عبد العزيز، سوسن بدر، شيرين، حمدي الميرغني، عايدة رياض، علاء زينهم، تامر هجرس، نهال عنبر، عمرو عبد العزيز، يوسف فوزي، علاء مرسي، محمد الصاوي، نعيم عيسي، سيد صادق، عبد الله مشرف، كمال أبو رية، محمد ثروت، رجاء الجداوي، إيناس مكي.

يعوض برنامج "واحد من الناس" في العاشرة مساء الاثنين المقبل على شاشة الحياة.