فن ومشاهير

بإطلالة ساحرة.. ميرهان حسين تتألق في أحدث ظهور لها والجمهور يعلق

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة ميرهان حسين، متابعيها عبر السوشيال ميديا صورًا جديدة لأحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت " ميرهان "، بإطلالة مميزة وساحرة، مرتدية فستان باللون الأسود، وذلك عبر حسابها على موقع "انستجرام".

وتفاعل الجمهور مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "القمر اللي في حياتنا"، "سكر وعسل صافي"، "قمر أوي.. جمالك جمال"، "إيه الجمال ده يا قلبي"، "جمالك يجنن".
يذكر أن آخر أعمال الفنانة ميرهان حسين، كان مسلسل "مشوار الونش"، من بطولة النجم محمد رجب، محمود عبد المغني،، منة فضالي، إيهاب فهمي، وغيرهم من النجوم، وتأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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