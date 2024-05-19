شكرا لقرائتكم خبر عن رزان مغربى: أشارك كضيف شرف فى "ولاد رزق 3" ولا أقيس العمل بالكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة اللبنانية رزان مغربي عن مشاركتها كضيفة شرف خلال أحداث فيلم ولاد رزق – القاضية والمنتظر طرحه في دور العرض خلال موسم عيد الأضحى المقبل 2024، حيث يدخل المنافسات كأبرز الأفلام المرشحة لتصدر شباك التذاكر.

وأعربت رزان مغربي لـ"الخليج 365" عن سعادتها بالظهور في فيلم ولاد رزق – القاضية حتى ولو كان كضيفة شرف موضحة أن وجودها في العمل لا يقاس بالكم وعدد المشاهد لأن الأهم بالنسبة لها أن تكون متواجد في فيلم من هذه النوعية وبهذه الضخامة الإنتاجية فهو أكبر أفلام هذا العام من كافة النواحي.

وأشارت رزان مغربي إلى أن ظهورها في الفيلم أضاف لها على المستوي الفني خاصة بالعمل مع فريق عمل قمة في الإحتراف سواء إخراج أو تصوير أو كتابة أو إنتاج، لافتة أن "ولاد رزق – القاضية" كان فرصة لها للتعاون مع المخرج طارق العريان لأنه آمن بها واستطاع إخراج الطاقة منها خلال الشخصية التي تقدمها.

فيلم "ولاد رزق - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films ،Film

وحقق الجزآن الأول والثانى من فيلم ولاد رزق نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وشباك التذاكر، حيث حقق الجزء الأول عام 2015 يرادات بلغت 24 مليون جنيه، فيلما حصد الجزء الثاني عام 2019 إيرادات وصلت إلى 101 مليون جنيه ليكون في المرتبة الرابعة ضمن قائمة أكثر الأفلام تحقيقاً للإيرادات في السينما المصرية بعد "بيت الروبي" 130 مليون جنيه، و"كيرة والجن" 120 مليون، و"الفيل الأزرق 2" 104 ملايين جنيه