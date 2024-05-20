"أهل مصر".. ثقافة الأنفوشي يشهد انطلاق ورش الأسبوع 31 لأطفال المحافظات الحدودية

ياسر رشاد - القاهرة -

"أهل مصر".. شهد قصر ثقافة الأنفوشي، اليوم الأحد، انطلاق ورش الأسبوع الثقافي الحادي والثلاثين المقام بمشروع "أهل مصر" برعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بمحافظة الإسكندرية، تحت شعار "يهمنا الإنسان" حتى 26 مايو الحالي.

استهلت الفعاليات بكلمة د. حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، ورئيس اللجنة التنفيذية لمشروع "أهل مصر"، أعربت خلالها عن سعادتها لتواجدها بمحافظة الإسكندرية، ناقلة تحية رئيس الهيئة للحضور، وموجهة الشكر لوزيرة الثقافة ورئيس الهيئة لدعمهما الكامل للمشروع.

وأوصت "موسى" المتدربين بنقل خبراتهم إلى زملائهم عقب عودتهم إلى محافظاتهم، والعمل كفريق عمل واحد لتقديم منتج مبهر في ختام المشروع.

من ناحيتها توجهت لاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي والمشرف التنفيذي للفعاليات، بالشكر لإدارة فرع ثقافة الإسكندرية لاستضافة الملتقى وتذليل العقبات لإقامة الفعاليات بقصر ثقافة الأنفوشي.

وأشارت إلى أن البرنامج يشهد 13 ورشة تدريبية تتنوع ما بين الورش الأدبية والفنية والحرفية، بجانب الزيارات الميدانية لصقل خبرات الأطفال وتعريفهم بالتاريخ العريق لعروس البحر المتوسط.

وتواصلت الفعاليات مع الورش التدريبية بحضور عزت عطوان مدير عام فرع ثقافة الإسكندرية، وتم خلالها تعريف المتدربين بالأنشطة المقدمة خلال الأسبوع، ومنها ورشة التصميم الفني للفنان وائل عوض، ورشة كتابة وإلقاء الشعر للشاعر مدحت العيسوي، كتابة القصة القصيرة للسيناريست وليد كمال، تعليم الشنط بالشبك مع نجلاء شحاتة والخرز لمنى عبد الوهاب، بجانب ورشة إعادة تدوير خامات البيئة للمدربة نجوى عبد العزيز، وتعليم المصنوعات الجلدية للمدرب محمد مراد، والأركيت للمدرب حسني إبراهيم، والخيامية تدريب عماد عاشور.

كما تعرف الأطفال على أساسيات كل من ورشة الموسيقى مع الفنان ماهر كمال، صناعة الفيلم للمخرج حامد سعيد، المسرح البشري مع المخرج أحمد علي، وأخيرا التصوير والفوتوشوب مع د. محمد إسماعيل، والمونتير أحمد فتحي.

يقام الأسبوع ضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الإسكندرية، ويستضيف نحو 200 طفل من 6 محافظات حدودية وهي: شمال وجنوب سيناء، أسوان، الوادي الجديد، مطروح، "سيدي براني"، البحر الأحمر الشلاتين وأبو رماد وحلايب ورأس حدربة"، بالإضافة إلى أطفال محافظة القاهرة "الأسمرات".

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية "المرأة والشباب والأطفال" وينفذ ضمن البرنامج الرئاسي، الذي يهدف لتشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية.