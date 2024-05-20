فيديو.. النجم العالمي جان كلود فان دام يتجول في متحف الطريف التراثي في الدرعية

وثّق مقطع فيديو النجم السينمائي العالمي جان كلود فان دام وهو يتجول في متحف الطريف، أحد المواقع التراثية العالمية في محافظة الدرعية بالسعودية، خلال زيارته للمنطقة.

يظهر الفيديو فان دام وهو يلتقط صور تذكارية في مختلف المعالم التاريخية التي يزورها، كما تم تكريمه بدرع تذكاري خلال الزيارة. وكان النجم العالمي برفقة عدد من الشخصيات البارزة، بينهم الأمير محمد بن سعد، ورئيس محافظة الدرعية جيري، والمنتج العالمي جورج إده، والأمير تركي بن سلطان، وشريكه منصور العريفي صاحب مجموعة سلفر كراون للدعاية والإعلان.

يُذكر أن جان كلود فان دام كان قد التقط صورًا مع الملاكم البنمي روبرتو دوران أمس السبت أثناء حضوره النزال التاريخي الذي أقيم في المملكة أرينا في السعودية.