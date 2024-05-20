هنادي مهنا تحتفل بتتويج الزمالك ودرة بفستان صيفي أمام البحر.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ياسمين صبري

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها صورًا جديدة عبر حسابها على موقع "انستجرام"، عقب وصولها فرنسا، لحضور فعاليات مهرجان "كان" السينمائي.

ميرنا جميل

شاركت الفنانة ميرنا جميل، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورًا وفيديوهات من النزال التاريخي "حلبة النار" الذي أقيم بين الملاكم الأوكراني أوليكساندر أوزيك والملاكم الإنجليزي تايسون فيوري>

هنادي مهنا

احتفلت الفنانة هنادي مهنا بتتويج فريق نادي الزمالك بكأس الكونفدرالية الأفريقية من داخل ملعب ستاد القاهرة الدولي.

ميرهان حسين

شاركت الفنانة ميرهان حسين، متابعيها عبر السوشيال ميديا صورًا جديدة لأحدث جلسة تصوير خضعت لها.

عبير صبري

خطفت الفنانة عبير صبري، الأنظار، في حفل زفاف الفنانة الشابة ريم سامي، وشاركت جمهورها أحدث صورًا لها من حفل الزفاف.

سيرين عبد النور

تألقت الفنانة سيرين عبدالنور في أحدث ظهور لها على موقع انستجرام وشاركت جمهورها صورًا جديدة بإطلالة صيفية من البحر الأحمر.

مي عمر

شاركت الفنانة مي عمر جمهورها صورًا مميزة لأأحدث ظهور لها، خلال حفل زفاف ريم سامي شقيقة زوجها المخرج محمد سامي.

درة

نشرت الفنانة درة التونسية، صورًا جديدًة من أمام البحر، عبر حسابها على موقع "انستجرام"، مرتدية فستان صيفي باللون الأسود.

ياسمين رئيس

نشرت الفنانة ياسمين رئيس صورًا جديدة من حفل زفاف الفنانة ريم سامي، وذلك عبر حسابها على موقع "انستجرام".

إلهام شاهين

شاركت الفنانة إلهام شاهين في القداس الاحتفالي للذكرى الـ70 لتكريس كاتدرائية العذراء سيدة فاتيما وظهورات العذراء في بلدة فاتيما بالبرتغال.