كيف علق نبيل الحلفاوي على إنقاذ لاعب نهضة بركان لـ دونجا من السقوط على رأسه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أشاد الفنان نبيل الحلفاوي، بلقطة ياسين البحيري لاعب نهضة بركان الذي أنقذ نبيل دونجا من السقوط على رأسه، خلال المواجهة التي أقيمت بينهما في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكتب "الحلفاوي"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "X": "أجمل لقطة في اللقاء، الفارق بين الإنسان واللا إنسان الذي يتعمد الإيذاء، واحتضنه دونجا شكرًا وعرفانًا، هذه هي الرياضة".

وأضاف: "حمد لله على السلامة يا دونجا وألف شكر وتحية يا ياسين".

توّج فريق الزمالك بطلاً لبطولة الكونفدرالية بعد الفوز بهدف نظيف على نظيره فريق نهضة بركان المغربي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب استاد القاهرة في إياب نهائي المسابقة.

ويستضيف الأهلي فريق الترجي في إياب دوري الأبطال يوم السبت المقبل 25 مايو، على ملعب ستاد القاهرة، بعد تعادله سلبيًا في مواجهة الذهاب في رادس بتونس.

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