شكرا لقرائتكم خبر عن بيومي فؤاد يواصل تحضيرات فيلم بنسيون دلال وينتظر جوازة توكسيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الفنان بيومى فؤاد التحضيرات لفيلمه الجديد بنسيون دلال، من إخراج شادى الرملى، حيث من المقرر البدء في تصويره الفترة المقبلة بعد اكتمال تفاصيل الفيلم، والتعاقد مع الفنانين حيث انضم للفيلم كل من عمر متولى وكريم عفيفى، ومحمود حافظ وعدد كبير من الفنانين.

وينتظر بيومى فؤاد عرض فيلم جوازة توكسيك ويجمع فيلم جوازة توكسيك النجمين ليلى علوى وبيومى فؤاد للمرة الرابعة فى السينما، بعدما قدما سويًا أفلام "ماما حامل" عام 2021 بمشاركة حمدى الميرغنى، محمد سلام، و"شوجر دادى" عام 2023 بمشاركة حمدى الميرغنى، مى الغيطى، فرح الزاهد، مصطفى غريب والعملين من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، وفيلم "المستريحة".

ويصور بيومى فؤاد حاليًا فيلم "المستريحة" بمشاركة ليلى علوى والذى انطلق تصويره الأسبوع الماضى، ويشارك في بطولة العمل عمرو عبد الجليل ومحمد رضوان ومحمود الليثي وعمرو وهبه ومصطفي غريب ونور قدري وعبد الرحمن ظاظا وتأليف محمد عبد القوي وأحمد أنور واسامة حسام الدين وأحمد سعد والي وإخراج عمرو صلاح.

وكانت آخر أعمال بيومى فؤاد فيلم "أنا وابن خالتى" وشارك فى بطولته سيد رجب وهنادى مهنى، ميمي جمال، علي لوكا، لطفى لبيب، سليمان عيد، إسراء رخا، والعمل من تأليف دعاء عبد الوهاب وعمرو أبو زيد، ومن إخراج أحمد صالح، وتدور أحداث الفيلم حول شخصين يقعان فى عدة مغامرات لكل منهما مغامرة فى حياته، حيث تدور الأحداث فى إطار كوميدى اجتماعى.