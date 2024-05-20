تبادلا الإبتسامات والنظرات | روان بن حسين و أبوهشيمة.. شائعات الزواج تطارد الثنائي الشهير – (فيديو)

كتب امير فتحي في الاثنين 20 مايو 2024 02:19 صباحاً - تصدّرت النجمة الكويتية روان بن حسين “ترند” شبكات التواصل الاجتماعي، عقب تداول مقطع فيديو جمعها بأحمد أبو هشيمة، رجل الأعمال المصري وطليق النجمة اللبنانية هيفاء وهبي.

روان بن حسين وأبو هشيمة

ورصدت عدسة الكاميرا بن حسين وأبو هشيمة في حديث جانبي، خلال حضورها زفاف الفنانة الشابة ريم سامي شقيقة المخرج محمد سامي إلى محمد المغازي في حفل شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن الذين حرصوا على مشاركة العروس وشقيقها فرحتهما.

وأطلت الفنانة الخليجية بفستان باللون الأصفر من تصميم مواطنها ظاهر باقر، تميّز بقصة Off Shoulder مع كمين طويلين منفوشين، مع تطريز الخرز في الجزء العلوي، مع حمالتين ناعمتين من الخرز أيضاً.

يذكر أن أبوهشيمة تزوج من الفنانة هيفاء وهبي لمدة 4 سنوات قبل انفصالهما، وفي مارس/آذار 2020، أعلن زواجه من الممثلة ياسمين صبري وانفصل عنها بتاريخ 4 مايو/أيار 2022.

من هي روان بن حسين؟

ولدت روان بن حسين في الكويت عام 1996 لأم أردنية الجنسية وأب كويتي الجنسية، ولديها متابعة ضخمة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تشارك جمهورها بصور وفيديوهات تعبر عن أنشطتها وحياتها اليومية.

وتعد روان من الشخصيات المؤثرة في مجال الأزياء والموضة، حيث تتلقى دعوات لحضور العديد من الفعاليات والمناسبات العالمية.

على الرغم من نجاحها وشهرتها، إلا أن حياتها الشخصية لم تكن بعيدة عن الجدل، فقد تزوجت روان من رجل الأعمال الليبي يوسف المقيرف بعد فترة خطوبة قصيرة، وأنجبت ابنتها الوحيدة لونا.

بعد فترة، قررت الانفصال عن زوجها بعد تعرضها لحادثة اغتصاب منه، الأمر الذي أثار ردود فعل قوية وجدلا واسعا في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

واعتقلت روان بتهمة مضايقة زوجها وتمزيق ملابسه من قبل السلطات البريطانية، قبل أن يتم الإفراج عنها في وقت لاحق.

الخليج 365

الخليج 365

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