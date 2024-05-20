شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم THE FALL GUY بطولة رايان جوسلينج يحقق 110 ملايين دولار عالميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم الحركة والأكشن The Fall Guy إلى 110 ملايين و558 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 3 مايو الجارى، العمل من إنتاج شركة Universal Pictures، ووصلت مدته إلى ساعتين و16 دقيقة.

وانقسمت الإيرادات بين 56 مليونًا و826 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و53 مليونًا و731 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى.

يدور فيلم The Fall Guy حول مؤدى حركات خطرة، stuntman، ومثل أي شخص في مجتمع الأعمال المثيرة، يتم تفجيره، وإطلاق النار عليه، وتحطيمه، وإلقائه عبر النوافذ، وإسقاطه من أعلى المرتفعات، كل ذلك من أجل الترفيه.

ولكن بعد تعرضه لحادث كاد أن ينهي حياته المهنية، يتعين على هذا البطل من الطبقة العاملة تعقب نجم سينمائي مفقود، وحل مؤامرة، ومحاولة استعادة حب حياته بينما لا يزال يقوم بعمله اليومي.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن فيلم The Fall Guy ، أضاف 25.4 مليون دولار ليصبح المجموع الإجمالي 36.9 مليون دولار في شباك التذاكر الدولي، خلال 96 ساعة من العرض في صالات السينما العالمية حيث إن الفيلم كلف ميزانية تخطت 130 مليون دولار.

وسبق أن شارك جوسلينج في حفل توزيع جوائز الأوسكار الماضي، بالإضافة إلى مشاركته في فيلم Barbie الذي تدور أحداثه فى قالب من الكوميديا، حيث شوهدت باربى "مارجو" وهى تستمتع مع ريان كين فى عالم حقيقى مستوحى من عالم باربى - يطلق عليه اسم باربى لاند - حيث توجد العديد من المواقف للدمى الشهيرة، ومن بطولة مارجو روبى وريان جوسلينج فى دور باربى وكين على التوالي.