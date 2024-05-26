بالصور - إطلالة ساحرة لـ سارة أبي كنعان قبل زفافها بأيام

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة اللبنانية سارة أبي كنعان صوراً لها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي مع إنطلاق موسم الأعراس بحسب وصفها.

وتألقت أبي كنعان بإطلالة ساحرة افتتحت من خلالها موسم الأعراس.

واختارت سارة فستاناً باللون الرمادي واسع وطويل، من صيحة الoff shoulder، وبأكمام طويلة وواسعة، وقصة مميزة عند منطقة الصدر..

ومن الناحية الجمالية، رفعت شعرها بالكامل عن وجهها، وطبقت ماكياج ناعم يليق بنعومة ملامحها.

الجدير بالذكر، أن الثنائي سارة ووسام كان قد كشفا عن إقتراب موعد زفافهما بطريقة غير مباشرة، وبمجموعة صور ورمانسية وعفوية، خلال رحلاتة لهما خااصة في لبنان وأظهرت علاقتهما المميّزة والقائمة على الصداقة والحب والتفاهم.

وجاء في التعليق على المنشور: "مين حابب يشاركنا فرحتنا؟ اذا كنتوا كتار في مفاجأة"، وفتحت مجال للتصويت على الأمر.

