"جميلة" يفتتح عروض مهرجان فرق الأقاليم المسرحية

ياسر رشاد - القاهرة -

افتتح مساء اليوم السبت، العرض المسرحي "جميلة" فعاليات الدورة السادسة والأربعين من المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية، على مسرح السامر ، والمقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، ويستمر حتى 29 يونيو الجاري

الجمال النائم

"جميلة" .. عرض لفرقة بورسعيد القومية المسرحية، وأحداثه مستوحاة عن رواية "الجمال النائم" للكاتب الفرنسي شارل بيرو، وتدور في إطار غنائي استعراضي حول "جميلة" الطفلة الصغيرة التي تعيش بمملكة "رادوس" وتصاب بلعنة في يوم ميلادها من قِبل الساحرة "راما" ذات الأجنحة المسحورة، كمحاولة للانتقام من الملك "إيتان" الذي خدعها بعد أن وقعت في حبه.

وعلى الرغم من الأميرة الأم تحرص على رعاية طفلتها من خلال ثلاثة وصيفات، إلا أن الساحرة تتمكن من إعطاء الطعام المسموم للطفلة عن طريق مساعدها وتتصاعد الأحداث.

وأشار الكاتب طارق علي إلى أن فكرة النص مأخوذة عن رواية تم تقديمها في قالب سينمائي من قبل وحاز على جائزة الأوسكار، وللمرة الأولى يتم تقديمه على مسارح الثقافة الجماهيرية.

"جميلة" كتابة وأشعار طارق علي، إضاءة وإخراج أحمد يسري، تصميم ملابس وماكياج وإكسسوارات خلود أبو العينين، تصميم ديكور إسلام جمال، موسيقى أحمد صلاح، غناء شيماء يسري، وجانا الحسيني، ألحان أحمد نبيل، تصميم استعراضات عمرو عجمي، مخرج منفذ محمد عبد السلام.

أداء تمثيلي: عزة وجدي، محمد صبري، مريم عبد المنعم، عبد الله محمد، محمد عبد الناصر، أمنية طلعت، نيرفانا الملاح، فاتن هاني، مريم صفوت، كلارا مينا، هدى رزق، محمد جمعة، مازن هاني، أحمد كامل، كريم البغدادي، شيماء إبراهيم، ورانسي السيد.

قُدم العرض بحضور الكاتب محمد عبد الحافظ نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، لاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، ولجنة التحكيم المكونة من المؤلف الموسيقي د. وليد الشهاوي، د. ياسر علام، د. جمال ياقوت، د. أيمن الشيوي، مصمم الديكور فادي فوكيه، ومقرر لجنة التحكيم المخرج السعيد منسي.

المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في دورته الحالية تقيمه الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويشارك به 26 عرضا مسرحيا تقدم مجانا للجمهور، بمسرحي السامر وقصر ثقافة روض الفرج، ويصدر عنه نشرة يومية، برئاسة تحرير الشاعر والناقد يسري حسان.

ويستقبل مسرح قصر ثقافة روض الفرج غدا الأحد في السادسة مساء العرض المسرحي"دوار بحر" لفرقة عين حلوان، تأليف محمد علي إبراهيم، وإخراج محمد مصطفى.

وتقدم فرقة المنصورة العرض المسرحي "الثأر ورحلة العذاب" في الثامنة مساءً على مسرح السامر، تأليف أبو العلا السلاموني، وإخراج محمد عبد المحسن.