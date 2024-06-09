"عايزينه ملاك بجناحات".. دوللي شاهين تهاجم منتقدي صفعة عمر دياب لمعجب

ياسر رشاد - القاهرة - علقت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، على مقطع الفيديو متداول للنجم عمرو دياب أثناء صفعه لأحد المعجبين في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصير “x” تويتر سابقا.

تعليق دوللي شاهين على صفع عمرو دياب لأحد المعجبين



وكتبت المطربة دوللي شاهين، في تدوينة عبر حسابها قائلة، : "بتنسوا ان الفنان إنسان عادي له مشاعر واحاسيس وصبر وطول بال وبتتعاملوا معاه انه كائن آلي ولازم يمشي بكتالوج يرضيكم.

واضافت : "بتقلوا منه بكلام وحش وانتقاد غير مبرر طول الوقت وعايزينه ملاك بجناحات.. عمرو دياب فنان كبير ومحترم اكيد خرج عن شعوره.. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء".

آخر أعمال دوللي شاهين



يذكر أن أحدث أعمال الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، أغنية دوللي ست البنات التي طرحتها عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعي و المنصات الإلكترونية.

وحققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة مرتفعة.

وأغنية دوللي ست البنات، كلمات احمد الشاعر وألحان مادو فتحي، وتوزيع احمد عبد العزيز مستشار إعلامي عصام ميلاد نصرالله. تحت إدراة المخرج مؤمن يوسف.



يقول مطلع أغنية دوللي ست البنات:-

انا اسمي دولي وحلوة كلي ياما قالوا عني انا الجامده بسكوته طعمه وجمالها نعمه بسبوسه قشطه على مانجه انا حلويات ست البنات انا ترندات ملكة جيلي دا في الأساطير حكوا عني كتير تغرق تتوه في تفاصيلي رابط أغنية دوللي ست البنات.

