صفية العمرى فى صورة من الأراضى المقدسة: عيدكم مبارك إن شاء الله

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة الكبيرة صفية العمري، متابعيها وجمهورها بصورة من الأراضي المقدسة، حيث ترتدي فيها ملابس الإحرام وتجلس على كرسي متحرك، لتوجه دعوة لمتابعيها قائلة: "أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، عيدكم مبارك إن شاء الله"، وسرعان ما حصدت الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع فيس بوك الكثير من التعليقات والإعجابات من قِبَل متابعيها وأصدقائها.



بوست صفية العمري

وفي سياق آخر، أصدرت الدكتورة نسرين عبد العزيز، المدير التنفيذي لمهرجان الشروق لإبداعات طلاب الإعلام في دورته الثامنة، كتاب "الهانم.. صفية العمري" هو عنوان الكتاب التذكاري الصادر عن مشوار النجمة صفية العمري الفني.

الكتاب يقدم لمحات من حياة الفنانة الكبيرة صفية العمري، وأهم المحطات الفنية في حياتها، مع توثيق للأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية والإذاعية، مع تحليل فني لبعض الشخصيات الدرامية التي جسدتها في الدراما السينمائية والتليفزيونية، مثل شخصية نازك السلحدار في مسلسل "ليالي الحلمية"، وسنية في فيلم "الحرافيش"، وسعاد في فيلم "مواطن مصري"، وشهرت رستم في مسلسل "هوانم جاردن سيتي" وغيرها من أعمال درامية.