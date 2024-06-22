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شاهد أحدث إطلالة صيفية لـ ميرنا نور الدين

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القاهرة - سامية سيد - كتب مصطفى القصبي

الجمعة، 21 يونيو 2024 11:28 م

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين على صفحة التواصل الاجتماعى إنستجرام متابعيها بصور لأحدث ظهور لها، ولاقت إعجابا كبيرا من محبيها. 

ميرنانورالدين
ميرنا نور الدين

 

ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين


وشاركت ميرنا نور الدين في موسم رمضان الماضى بمسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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