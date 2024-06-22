شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أحدث إطلالة صيفية لـ ميرنا نور الدين والان مع تفاصيل الخبر

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين على صفحة التواصل الاجتماعى إنستجرام متابعيها بصور لأحدث ظهور لها، ولاقت إعجابا كبيرا من محبيها.



ميرنا نور الدين



ميرنا نور الدين



وشاركت ميرنا نور الدين في موسم رمضان الماضى بمسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.