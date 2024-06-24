شكرا لقرائتكم خبر عن جنازة جيهيريس وعصبية والده أول أحداث الحلقة الثانية من House of the Dragon 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الثانية من الموسم الثانى لـ مسلسل House of the Dragon، بإعلان وفاة الطفل جيهيريس، ومع حالة من العصبية والتكسير الذى قام بها والد الطفل الملك إيجون الثانى، وقرر إعلان الحرب على من تعدى على منزله.

وترتيبا على ما حدث تم إغلاق بوابات القلعة، وبدأ البحث عن القاتل، وفى خلال ذلك انهارت الملكة أليسنت هايتاور بسبب ما حدث لبنتها الملكة هيلينا أم الطفل، وزوجة الملك إيجون الثانى شقيقيها، وأشارت الملكة أليسنت لـ والدها السير أوتو هايتاور أن ما حدث هو عقاب لها على اخطائها.

واستمرارا لحالة من العصبية التي دخل فيها الملك ايجون الثانى، قام باتهام السير كريستول كول بالتقصير بسبب عدم حمايته لـ عائلته في الليل، وأشار إلى ان من قام لـ هذه الجريمة هي شقيقته الملكة راينيرا تارجارين، وفى خلال اجتماع المجلس دخل السير لاريس سترونج الذى أشار إلى القبض على شخص من حرس المدينة اثناء هروبه من احدى البوابات حاملا رأس الطفل.

وأشار السير أوتو هايتاور خلال اجتماع المجلس في حالة انهم يريدون كسب المزيد من تعاطف الشعب، عليهم إقامة جنازة للطفل جيهيريس التي تجوب شوارع المدينة وصولا إلى حفرة التنين لحرقه كـ أي أمير من عائلة تارجارين، ومن ثم يرى الشعب أن الملكة راينيرا هي من أقدمت على هذا الفعل، وان موت هذا الطفل سيعود عليهم بـ فائدة أكبر من موت 1000 فارس في أي معركة.

ومع تتابع أحداث الحلقة الثانية من الموسم الثانى لـ مسلسل House of the Dragon، ذهبت الملكة أليسنت هايتاور لـ ابنتها الملكة هيلينا لتخبرها عن إقامة جنازة لـ الطفل جيهيريس، ومع رفض كلاتاهما للجنازة، ألا أنهما اتفقتا على أنها مهمة للملكة ولـ حكم الملك إيجون الثانى.

وبالتزامن مع إقامة الجنازة للطفل جيهيريس، استجوب السير لاريس سترونج قاتل الطفل، الذى كشف له تورط الأمير دايمون تارجارين في الجريمة، حيث دفع له وأحدى صائدى الجواسيس نصف المبلغ قبل التنفيذ على أن يحصلوا على النصف الأخر بعد الانتهاء من المهمة، وفى خلال الجنازة قام شخص بالسير أمامها وبدء في تأكيد ان الملكة راينيرا هي السبب في مقتل الطفل، مطالبتها في الجلوس على العرش الحديدى، في وسط حالة من الخوف والترقب من قبل الملكة هيلينا أثناء الجنازة، قام زوجها الملك إيجون الثانى بـ قتل الشخص الذى قبض عليه بعد استجوابه.



السير لاريس سترونج



الطفل جيهيريس



الملك ايجون الثانى



الملك يجون الثانى وقاتل طفله



الملكة هيلينا



ايجون الثانى



توتر الملكة هيلينا



جنازة الطفل جيهيريس