رسائل داعمة من النجوم لـ كندة علوش في محنتها المرضية

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد كبير من نجوم الفن، توجيه رسائل داعمة للنجم عمرو يوسف وزوجته النجمة كندة علوش في محنتها المرضية بعد كلامها عن مرضها و إصابتها بسرطان الثدى، خلال مشاركتها فى بودكاست مع الإعلامية منى الشاذلى.

وكتبت هند صبرى " ربنا يحفظكم لبعض و لأولادكم و يجبركم جبرا جميلا على كل اللحظات الصعبة اللى عدت، وقالت إلهام شاهين" ربنا يتم شفاها على خير .. كنده إنسانه جميله و قويه و عندها إرادة و هتهزم المرض ربنا يسعدكم انتم الاثنين تستاهلوا كل خير .. و ربنا يبارك لكم فى صحتكم و أولادكم .. بحبكم من كل قلبى".

وقالت حنان ترك "حبيبتي شفاكي الله وعفاكي ربنا يتم شفاكي علي الف خير باذن الله ويبارك في عمرك ويخليكي لأولادك ولعمرو وكل احبابكم يارب "، وكتبت ليلى علوى" ربنا يحميكم و يحفظكم "وقالت ريهام عبد الغفور :"ربنا يخليكم لبعض ويبعد عنكم اي حاجة وحشة يارب " وقال شيكو "بحبكم انتوا الاثنين ربنا يقومها علي خير و يتم شفائها و اشوفكم دائما مبسوطين ".



علق النجم عمرو يوسف على إعلان زوجته النجمة كندة علوش عن تفاصيل إصابتها بسرطان الثدي وخوضها رحلة علاج طويلة كانت تعتمد على العلاج الكيماوى فيها خلال مشاركتها فى بودكاست مع الإعلامية منى الشاذلى.

ونشر النجم عمرو يوسف صورة تجمعه بزوجته كندة علوش على "إنستجرام"، وعلق قائلاً: "الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله على كل شيء، ظروف صعبة مرينا بيها على مدار سنتين، لكن أنتِ كنتِ مؤمنة ومسلمة أمرك لله".



وتابع عمرو يوسف: "ظهورك وكلامك قوّى ناس كتير هتبدأ رحلتها وكانت خايفة لكن انتي في عز تعبك أديتيهم قوة، ربنا يخليكي ليا ولأولادك ولحبايبك في الدنيا كلها اللى ما بطلوش دعاء ليكي من ساعة ما عرفوا".

واختتم عمرو يوسف حديثه: "ربنا يحبب فيكى خلقه كمان وكمان، عشان انتى تستاهلي كل حب الدنيا يا أجمل قلب في الدنيا".