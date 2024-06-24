شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال هيفاء وهبى في المغرب.. وتجري بروفة قبل حفلها اليوم بموازين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجري الآن النجمة هيفاء وهبي البروفة النهائية قبل حفلها اليوم الاثنين 24 يونيو بمهرجان موازين بالمغرب، ومن المقرر أن تقدم هيفاء لجمهورها باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور، وقد استقبل النجمة هيفاء فى المطار بالوبود والزفة المغربى.



هيفاء وهبى

وفى سياق آخر قاربت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى على الانتهاء من تصوير أحداث فيلمها الجديد ولاد المحظوظة حيث يتبقى مشاهد معدد على الانتهاء من العمل تمهيداً لطرحه في دور العرض خلال موسم صيف 2024 السينمائى.

فيلم ولاد المحظوظة بطولة هيفاء وهبى، محمود الليثي، نانسي صلاح، توني ماهر، سامي مغاوري، محمد الكيلاني، كريم عفيفي ومن تأليف هيثم سعيد وإخراج مرقس عادل، وتدور أحداثه في إطار لايت رومانسى، ووتظهر هيفاء خلال الأحداث بشخصية فتاة لبنانية تأتي إلى مصر وتمر بالعديد من المواقف.

وقدمت هيفاء وهبي آخر أعمالها في السينما، فيلم "رمسيس باريس" الذي تم طرحه العام الماضي وشارك في بطولته: محمد سلام، محمد ثروت، حمدى المرغني، محمود حافظ، سميرة مقرون ومصطفى خاطر، اوس اوس، جومانا مراد، مصطفى البنا، أحمد كشك وسامي مغاوري وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى.

تدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" فى إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيراً من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.