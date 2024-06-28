الارشيف / فن ومشاهير

طارق الإبيارى يحصل على الماجستير فى الإخراج من المعهد العالى للسينما

القاهرة - سامية سيد - حصل الفنان طارق الإبياري على درجة الماجستير بتقدير ممتاز من قسم الإخراج من المعهد العالي للسينما، وتكونت لجنة المناقشة من أ.د أحمد فهمي وكيل المعهد مشرفاً ومناقشا، أ.د عادل يحيى أستاذ الإخراج بالمعهد - مناقشا، أ.د أيمن الشيوي عميد المعهد العالي للفنون المسرحية – مناقشاً.

وكان الفنان طارق الإبياري تحدث عن الراحل سمير غانم في مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة"، عبر قناة "DMC"، وقال إن الفنان الراحل سمير غانم هو أستاذه، موضحا أنه شرف كبير له أن قام بالتمثيل أمامه على المسرح وكان عمره 8 سنوات.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة"، عبر قناة "DMC"، أنه قدم عملا في التليفزيون مع الفنان سمير غانم بناء على طلبه، مشيرا إلى أنه كان يتشرف أنه كان يقول أنه من تلاميذه.

وتابع طارق الإبياري: "شرف كبير أنى تربيت على أعماله كمشاهد قبل التمثيل"، مؤكدا أن سمير غانم يحترم جمهوره ومن يعمل معه، ومن أجمل الكواليس التي يستمتع بها معه.

وأردف طارق الإبياري: "فريق عمله كان بيزيد ومش بيتغيروا ولكن بيزيدوا، اللي كان بيقول حاجة حلوة يديله هدية أو فلوس على المسرح، كان بيديله 200 جنيه".

