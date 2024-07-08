شكرا لقرائتكم خبر عن عملوها إزاى.. عائشة بن أحمد تقدم أولى تجاربها المسرحية فى مصر بمهرجان العلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الفنانة عائشة بن أحمد لخوض أولى تجاربها المسرحية في مصر من خلال مسرحية "عملوها إزاي" التي تشارك بها في فعاليات مهرجان العلمين، وذلك بدورته الثانية أمام الفنان كريم محمود عبد العزيز.

وهى المسرحية التي تعرض ضمن فعاليات مهرجان العلمين الذي ينطلق في 11 يوليو الجاري ضمن المسرحيات التي تعرض بالمهرجان.

من ناحية أخرى كشف عمرو الفقى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن التعاون بين الشركة المتحدة وهيئة الترفيه السعودية فى مجالات متعددة، حيث إن هذا العام ترعى هيئة الترفيه وموسم رياض 3 حفلات كبيرة، و4 مسرحيات في مهرجان العلمين، على أن ترعى المتحدة مسرحيتين فى مهرجان الرياض، مؤكداً أن ذلك يعتبر باكورة التعاون مع كل المهرجانات الموجودة في المنطقة.

أيضًا قرر مهرجان العلمين أن يُطلق نسخته الثانية بشعار "العالم علمين" رافعًا علم فلسطين بجانب العلم المصري، على البوستر الخاص بالمهرجان، كما قرر القائمون على المهرجان تخصيص 60% من أرباح النسخة الثانية لدعم أهلنا في فلسطين.