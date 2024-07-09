أيمن الأمير: الثقافة هي البيت الذي يجمعنا ونهتم بوصول "رفعت عيني للسما" للجمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- منى الموجي:

تصوير- إسلام فاروق:

أعلنت شركة چيميناي أفريقيا في حفل أقيم مساء أمس الاثنين 8 يوليو بأحد فنادق القاهرة، عن شراكتها مع برنامج أعمال مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وافتتاح مركز دعم الخدمات الفنية والثقافية بشركة چيميناي أفريقيا في الصعيد.

وشهد الحفل عرض 5 دقائق من فيلم "رفعت عيني للسما" الفائز بجائزة العين الذهبية لأفضل فيلم تسجيلي في مهرجان كان السينمائي، وأقيمت جلسة نقاش مع مخرجيه أيمن الأمير وندى رياض، أدارها عدلي توما الرئيس التنفيذي لشركة چيميناي أفريقيا.

وفي تصريح خاص لـ"الخليج 365" قال المخرج أيمن الأمير تعليقا على إقامة على مركز دعم الخدمات الفنية والثقافية في محافظة الأقصر "وجود أماكن ومؤسسات ثقافية ووزارة الثقافة وإلقاء الضوء على المناطق البعيدة عن القاهرة والإسكندرية واكتشاف المواهب هناك ومنحها المعرفة شيء في غاية الأهمية".

وعن الطرق التي سيقدم بها الدعم للمركز مع ندى، أوضح "تنمية القدرات عند الناس من خلال الورش شيء نقوم به منذ زمن، وكان جزء من مرحلة عمل فيلمنا (رفعت عيني للسما) وتطويره والفكرة جاءتنا من خلال ورش عمل مكثفة جمعتنا مع بنات فريق بانوراما برشا شخصيات الفيلم ونحب نكرر التجربة، ونصبح جزء من مجتمعات فنية فيها تبادل خبرات، ونستفيد منهم ونعرف الثقافة الأصيلة في مصر، أعتقد عندنا أكثر من 2000 قرية كل واحدة مختلفة في اللهجة والأغاني حاجات أصيلة نحتاج أن نعرفها، خاصة وأن كلنا مختلفون ونحتاج لفهم هذا الاختلاف وأن الثقافة هي البيت الذي يجمعنا".

وعن أخر خطوات رحلة فيلمه "رفعت عيني للسما"، والإعلان عن طرحه للجمهور في نوفمبر المُقبل، قال "فيه شغل عليه ونقاشات مع الموزعين والسينمات وأعتقد مهم يتعرض بشكل واسع في السينمات بحيث ناس كتير تقدر تروحه، الفيلم ابتدى من الناس ويعبر عن أحلام الشباب وجيل صغير من الشباب لازم يعرفواعن ذواتهم، وبعد العروض أتمنى يكون فيه ندوات معانا ومع فريق بانوراما برشا ومع المهتمين بالأسلوب الفني للفيلم والموضوعات التي يطرحها، مهتمين يصل للجمهور ويكون حدث فني وثقافي".

وشهد حفل إعلان افتتاح مركز دعم الخدمات الفنية والثقافية بشركة چيميناي أفريقيا في الصعيد، تكريم بنات فريق برشا بطلات فيلم رفعت عيني للسما، ومخرجي الفيلم أيمن الأمير وندى رياض.

وشهد الحفل حضور: أنسي نجيب ساويرس - شريك مؤسس وعضو منتدب شركة اتش أو إف كابيتال، المهندس عدلي توما - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جيميناي أفريقيا، يمنى مصطفى - مدير برنامج أعمال مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.