بالمايوه.. منة عرفة تثير الجدل من جديد والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة منة عرفة متابعيها على السوشيال ميديا، فيديو لها أثناء استمتاعها بعطلة إجازة الصيف من المالديف.

ونشرت "منة عرفة"، مقطع الفيديو عبر حسابها على موقع "انستجرام"، وعلقت: "أعدني إلى البحر والشمس".

وظهرت منة البالغة من العمر 25 عامًا في الفيديو وهي تستمتع بألعاب "أكوا بارك" في مياه المالديف.

وتفاعل الجمهور مع الفيديو، وجاءت التعليقات، كالتالي: "أنتي جميله وقمر"، "صدق حلمي لما قال أنا لما حبيبتي هتكبر والنعمة لتأكل الجو"، "قمر منور الدنيا كلها"، "ربنا يفرح قلبك الطيب ديما يارب"، أيوة كدا هي دي منة الطفلة اللي نعرفها".

يذكر أن آخر أعمال منة عرفة الفنية، مسلسل "ليل بنات" وعرض في السباق الدرامي لرمضان 2023 وهو بطولة سهير رمزي، هاجر الشرنوبي، ديانا هشام، حنان سليمان وهو من تأليف رانيا عاطف وإخراج عبد العزيز حشاد.

اقرأ أيضا..

وائل جسار: تركي آل الشيخ وصل للعالمية من خلال موسم الرياض

نسرين طافش تكشف عن موعد عرض مسلسل "جوقة عزيزة"