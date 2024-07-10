انطلاق الإعلان التشويقي لفيلم GLADIATOR 2

ياسر رشاد - القاهرة - يبدو أن محبي فيلم Gladitor على موعد جديد مع أحداث الجزء الثاني منه، الذي يأتي كتكملة منتظرة لفيلم الأكشن التاريخي الملحمي.

2 Gladiator من إخراج المخرج الكبير ريدلي سكوت، ويضم الجزء الثاني نخبة من النجوم بما في ذلك بول ميسكال، بيدرو باسكال، دينزل واشنطن، كوني نيلسن، جوزيف كوين، وفريد هيشينجر وسيتم توزيع الفيلم من قبل Four Star Films في السينمات بتاريخ 13 نوفمبر 2024.

بلمحة مشوقة عن عودة المحاربين في روما القديمة. الفيلم يتابع قصة لوسيوس (بول ميسكال) الذي يُجبر على دخول الكولوسيوم بعد غزو منزله من قبل أباطرة طغاة. مع الغضب في قلبه ومستقبل الإمبراطورية على المحك، يبحث لوسيوس في ماضيه ليجد القوة والشرف لإعادة مجد روما إلى شعبها.

وقد تم الكشف عن ستة ملصقات جديدة للشخصيات، تعرض بول ميسكال في دور لوسيوس، بيدرو باسكال في دور ماركوس أكاسيوس، جوزيف كوين في دور الإمبراطور جيتا، فريد هيشينجر في دور الإمبراطور كركلا، كوني نيلسن في دور لوسيلا، ودينزل واشنطن في دور ماكرينوس.