إجمالي ضخم لفيلم ولاد رزق 3.. كسر حاجز الـ217 مليون

ياسر رشاد - القاهرة - فرض فيلم ولاد رزق 3، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أسماء جلال، آسر ياسين، سيطرته على شباك تذاكر دور العرض السينمائي، محققًا إيرادات ضخمة خلال فترة عرضه وبلغت قيمتها 217 مليونًا و730 ألفًا و763 جنيهًا.

كان احتفل أبطال وصناع ولاد رزق 3 قبل أيام من عيد الأضحى المبارك بالعرض الخاص للفيلم، وذلك بإحدى سينمات القاهرة الجديدة، بحضور عدد من الفنانين.

شهد العرض الخاص لفيلم ولاد رزق 3، حضور مجموعة من النجوم، أبرزهم: أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، طارق العريان، آسر ياسين وزوجته، أسماء جلال.

أسماء جلال

أحمد عز

عمرو يوسف

نجوم الفن يحتفلون مع أبطال ولاد رزق 3

كما حرص عدد آخر على الحضور والاحتفال مع الأبطال بانطلاق عرض الفيلم، ومنهم: أمير المصري، رزان مغربي، ياسمينا العبد، أحمد غزي، صدقي صخر، مريم الخشت.

انطلق عرض فيلم ولاد رزق 3، يوم 12 يونيو، بجميع دور العرض المصرية، كما نطلق عرضه بسينمات الوطن العربي بعدها بأيام قليلة.

آسر ياسين وزوجته

كريم قاسم

أبطال وصناع فيلم ولاد رزق 3

أبطال فيلم ولاد رزق 3

فيلم ولاد رزق 3، بطولة الفنان أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وإخراج طارق العريان، وفيلم ولاد رزق 3 عرض منه جزئين، الجزء الأول كان عام 2015، والجزء الثاني عرض في عام 2019.

حقق فيلم ولاد رزق، في السينمات المصرية إيرادات قياسية، إذْ حقق في الجزء الأول ما يقرب من 37 مليون جنيه تصدر وقتها إيرادات السينما، بينما الجزء الثاني استطاع أن يحقق أرقامًا قياسية جعلته يصل لـ104 ملايين جنيه وصل بها للمركز الثالث في ترتيب الأعلي إيرادًا في تاريخ السينما المصرية بعد فيلمي "كيرة والجن" وفيلم "الفيل الأزرق" الجزء الثاني.