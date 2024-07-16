بالفيديو.. حسن أبو الروس يستعد لطرح أغنية "سيبك" قريبًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

يستعد المطرب حسن أبو الروس لطرح أغنيته الجديدة بعنوان "سيبك".

ونشر "حسن" مقطع فيديو مع الأغنية، عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، وكتب: "سيبك.. قريبًا".

يذكر أن آخر أعمال حسن أبو الروس مسلسل "حالة خاصة" ، وضم العمل عدد كبير من النجوم، أبرزهم: طه دسوقي، غادة عادل، هاجر السراج، وئام مجدي، علي السبع، أحمد طارق، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار.

