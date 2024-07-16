حصيلة إيرادات فيلم اللعب مع العيال أمس

ياسر رشاد - القاهرة - حصد فيلم اللعب مع العيال ، بطولة محمد إمام، أسماء جلال، ويزو، أمس الإثنين إيرادات بلغت قيمتها 471 ألف جنيه في شباك تذاكر دور العرض السينمائي.

كان محمد إمام، روج لأجدد أعماله السينمائية، فيلم اللعب مع العيال، والذي انطلق عرضه لينافس ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المبارك 2024.

نشر محمد إمام صورة من كواليس تصوير فيلم اللعب مع العيال، عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، معلقًا: "توكلنا على الله، اللعب مع العيال ابتداءً من بعد بكره الخميس 13 يونيو، بجميع السينمات في مصر والوطن العربي".

كواليس اللعب مع العيال

فيلم اللعب مع العيال، يشارك في بطولته مجموعة من النجوم، وهم: "محمد إمام، أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبدالعظيم، ويزو، مصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة في تعاونه الأول مع النجم محمد إمام.

تدور أحداث اللعب مع العيال في إطار من كوميدي، حول مدرس التاريخ (علام) والذي يجسده محمد إمام، يُنقل إلى أحد المدارس بمنطقة صحراوية، فيواجه العديد من العقبات التي لم تكن في الحسبان.

شخصية محمد إمام

ويجسد الفنان محمد إمام خلال الفيلم شخصية علام وهو مدرس تاريخ، تدفعه الظروف للانتقال للعمل مع البدو في الصحراء ليواجه العديد من المفارقات الكوميدية، وجرى تصويره في 5 محافظات وهي القاهرة، مرسى مطروح، دمياط، جنوب سيناء، البحر الأحمر، ويشارك في بطولته كل من أسماء جلال، باسم سمرة، ويزو، حجاج عبد العظيم، ومصطفى غريب، وآخرين، تأليف وإخراج شريف عرفة.

وكانت الشركة المنتجة، طرحت أفيشات فيلم اللعب مع العيال، بطولة النجوم محمد إمام، أسماء جلال، باسم السمرة، والمقرر طرحه ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المبارك .

وتدور أحداث فيلم اللعب مع العيال، في إطار أكشن كوميدي، يظهر خلاله محمد إمام بشخصية مُدرس تاريخ يقوم بالتدريس لعدد من الطلاب في إحدى المدارس فقيرة المستوى، ويعيش ضمن الأحداث في صحراء مع البدو، مما يوقعه في أزمات عديدة، كما تجمع إمام أسماء جلال قصة حب بالعمل، وتظهر أسماء بشخصية فتاة بدوية.

آخر أعمال محمد إمام

وعرض للفنان محمد عادل إمام مؤخرًا مسلسل "كوبرا" ضمن النصف الثاني لموسم دراما رمضان هذا العام وحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدات مرتفعة.

وكان محمد إمام حقق نجاحًا كبيرًا من خلال فيلم "أبو نسب"، الذي ما زال يعرض حتى الآن بدور العرض السينمائي، وشاركه بطولته مجموعة من النجوم، وهم ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي، من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

ودرات قصة فيلم أبو نسب في إطار اجتماعي كوميدي، حول محمد إمام الذي يلعب دور طبيب أطفال ويعيش قصة حب مع ياسمين صبري التي تجسد شخصية لايف كوتش وتدور بينهما العديد من المواقف الكوميدية، وحقق العمل بالسينمات ملايين الجنيهات.

ولم يكن فيلم "أبو نسب" الذي يضم محمد إمام وياسمين صبرى فى السينما، حيث سبق وقدما عملين سينمائيين وهما:" جحيم فى الهند" عام 2016 بمشاركة حمدى الميرغنى، أحمد فتحى، محمد سلام، بيومى فؤاد وإخراج معتز التونى، و"ليلة هنا وسرور" عام 2018 بمشاركة فاروق الفيشاوى، محمد عبد الرحمن توتا، محمد سلام.

كان آخر أعمال النجم محمد إمام في السينما فيلم “عمهم" والذي نافس به ضمن موسم أفلام عيد الأضحى الماضي 2022، واستطاع أن يحقق إيرادات في شباك التذاكر تخطت مبلغ 56 مليون جنيه.



فيلم عمهم لمحمد إمام شارك فى بطولته كل من: سيد رجب، هدى المفتى، محمد سلام، آيتن عامر، باسم سمرة، محمد لطفى، رياض الخولى، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى.