جلسات مكثقة لصناع "المداح" الجزء الخامس لانطلاق التصوير قريبًا

ياسر رشاد - القاهرة - يحضر صناع مسلسل “المداح” لتصوير الجزء الخامس، وذلك بعد تحقيق أجزائه الأربعة النجاح خلال المواسم الرمضانية الماضية.

ويعقد حمادة هلال مع المؤلف أمين جمال والمخرج أحمد سمير فرج جلسات عمل مكثفة للجزء الخامس من المسلسل.

وحقق الجزء الرابع من مسلسل"المداح" الذي شارك في بطولته فتحي عبد الوهاب وخالد سرحان وعدد كبير من الفنانين النجاح خلال رمضان 2024 رغم قوة المنافسة,

وكان قرر الفنان حمادة هلال طمأنة جمهوره بعد أن طلب الدعاء خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية.

وكتب حمادة هلال فى منشور من خلال حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، قائلًا: “انا الحمدلله والشكر لله بخير وفى نعمه كبيره”.

تعرض النجم حمادة هلال لوعكة صحية حيث يعاني من بعض الآلام فى ظهره بعد عودته إلى القاهرة عقب تأدية فريضة الحج هذا العام.

وكتب الفنان حمادة هلال منشورًا عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، قال فيه «اللهم رب الناس اذهب البأس، اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفائك، شفاء لا يغادر سقما».

وطرح النجم حمادة هلال مؤخرًا أحدث أغنياته بعنوان "متحملاني"، على موقع يوتيوب، وجميع المنصات والتطبيقات الموسيقية، والأغنية من كلمات وألحان مصطفى شكري وتوزيع أحمد أمين.

وخاص النجم حمادة هلال ماراثون رمضان 2024 بمسلسل “المداح أسطورة العودة” الذي حقق نجاحًا كبيرًا.

قصة المداح أسطورة العودة

وتدور احداث مسلسل "المداح أسطورة العودة" حول عالم الإنس والجن ومدى الإيذاء التي يتعرض له البشر من الجن، حيث يتابع الشيخ صابر المداح معركة الخير والشر التي يخوضها.

أبطال المسلسل

يشار الى ان مسلسل "المداح أسطورة العودة"، يشارك حمادة هلال في بطولة هذا الجزء فتحي عبد الوهاب بالإضافة لنجوم المواسم السابقة هبه مجدي ودنيا عبد العزيز وخالد سرحان ومحمد عز وحنان سليمان وتامر شلتوت وصبحي خليل وظهور خاص لبعض النجوم مثل سهر الصايغ ومي سليم ودياب وحمزة العيلي ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان). ومنتج منفذ شركة أجورا ميديا للإنتاج.

وكان حقق النجم حمادة هلال نجاحًا كبيرًا بسلسلة المداح ف أجزائها الأربعة مع امكانية تقديم جزء خامس يتشازر خلاله صناعه خلال هذه الفترة ليكون العمل الأخير الذي سينهي تلك السلسلة.