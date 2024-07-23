خاص بالفيديو - سعيد الماروق: "صوّرت كليب لـ أحمد سعد" وعن تصرفه: "هوي حدا هلقد طبيعي"

ميرنا وليد - بيروت - لا يختلف اثنان على أن المخرج اللبناني سعيد الماروق من أهم المخرجين، فـ كليباته التي يتولى إخراجها تنال إعجاب الكثير من الجمهور، فهو صاحب عمل متقن من كل النواحي، بدرجة عالية من الإبداع والتميز، تعاون مع الكثير من الفنانين، منهم لطيفة التونسية، فارس كرم، نانسي عجرم، شيرين عبد الوهاب وأصالة.
موقع "الفن" التقى بـ المخرج سعيد الماروق في "بياف"، وتحدثنا معه عن أعماله المقبلة، ماذا قال عن الفيديو الذي ظهر فيه الفنان المصري أحمد سعد وهو يستحم؟
لمزيد من التفاصيل، شاهدوا الفيديو المرفق بالخبر:
