ساندرا رزق تقضي وقت رائع مع إبنتها نور في سماء موناكو.. وسعر خيالي لإطلالتها

ميرنا وليد - بيروت - شاركت ملكة جمال لبنان لعام 2000 الممثلة اللبنانية ساندرا رزق متابعيها مجموعة من الصور من زيارتها الحالية إلى موناكو مع إبنتها نور حيث قامتا بجولة فوق المدينة بالمروحية، وظهرت ساندرا بلوك صيفي رائع إرتدت فيه فستان زاهي الألوان مورد من دون أكمام متوسط الطول من دار أزياء Dolce & Gabbana وصل سعره إلى 4,180 دولار، بالغضافة إلى حقيبة يد من Hermès وصل سعرها إلى 82,000 دولار، أما إبنتها نور فكانت ترتدي فستان باللون الأسود ضيق و قصير ذات اكمام قصيرة مع حقيبة يد في يدها من دار أزياء Hermès وصل سعرها إلى 53,998 دولار. إنفصال آيشواريا راي وأبهيشيك باتشان يضج على السوشيال ميديا وإليكم الحقيقة



