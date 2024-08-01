ما هو المبلغ الماليّ الذي ستحصل عليه الفائزة بلقب ملكة جمال أميركا هذا العام؟

مسابقة ملكة جمال الولايات المتّحدة الأميركيّة هي مسابقة ملكة جمال سنويّة تختار ممثّلًة لأميركا في مسابقة ملكة جمال الكون، وغالبًا ما تحصل الفائزة على فرص في عرض الأزياء والتّرفيه والدّعوة، ولكن ما مقدار الأموال التي ستحصل عليها في حال فوزها؟

تأسست المسابقة عام ١٩٥٢، وتقوم بتقييم المتسابقات بناءً على مظهرهنّ ومواهبهنّ وذكائهنّ وقضاياهنّ الاجتماعيّة، مما يوفّر منصّة للنّساء للدّفاع عن القضايا الاجتماعيّة وإطلاق وظائف في مجال التّرفيه والإعلام.

على سبيل المثال، الفائزة بلقب ملكة جمال الولايات المتّحدة الأميركيّة ٢٠٢٣ كانت نويليا فويجت، ممثّلة ولاية يوتا، والتي دعت إلى التّوعية بالصّحّة العقليّة ومبادرات مكافحة التّنمّر، مدفوعة بتجاربها الخاصّة. كما لفتت بتراثها الفنزويليّ الانتباه إلى التّنوع داخل المسابقة، مما يعكس التّركيبة السّكّانيّة المتغيّرة والمشهد الثّقافيّ للولايات المتّحدة، مما يجعلها مثالًا مثاليًّا لجودة المسابقة.

مزيج المسابقة من آخر صيحات الموضة وعروض المواهب واللحظات الدّراميّة يجذب جمهورًا واسعًا. غالبًا ما يضمّ الحدث حكّامًا وعروضًا من المشاهير، ويتمّ بثّه على التّلفزيون الوطنيّ، ممّا يجذب ملايين المشاهدين ويسمح له بأن يصبح عنصرًا أساسيًّا في الثّقافة الشّعبيّة الأميركيّة منذ بدايته في عام ١٩٥٢.

ستحصل الفائزة على تاج ملكة جمال الولايات المتّحدة الأميركيّة وتفوز بالحقّ في الحصول على منحة دراسيّة بقيمة ٥٠٠٠٠ دولار أميركيّ بينما ستحصل أيضًا على القدرة على السّفر عبر الولايات المتّحدة براتب قد يصل إلى ستّة أرقام بالإضافة إلى النّفقات أيضًا.

ستقام مسابقة ملكة جمال الولايات المتّحدة الأميركيّة يوم السّبت ٣ آب/ أغسطس ٢٠٢٤.