ولاد رزق- 3 يحقق 245 مليون جنيه فى السينمات خلال 8 أسابيع عرض

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم ولاد رزق 3- القاضية بطولة النجم أحمد عز، إيرادات بلغت 245 مليون جنيه في غضون 8 أسابيع، ليصبح أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية، من إخراج طارق العريان، حيث وصل الفيلم ليصبح أحد أهم الأفلام في أخر 10 سنوات في مصر .

فيلم ولاد رزق 3 - القاضية بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وآسر ياسين، ومحمد ممدوح، وكريم قاسم، وعلي صبحي، وسيد رجب، ومحمد لطفي، ونسرين أمين، وأسماء جلال، وأحمد الرافعي، وضيوف الشرف: كريم عبد العزيز، وأحمد فهمي، ورزان مغربي، وفيدرا، والفيلم من تأليف صلاح جهيني، وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films وFilm square.

وتدور أحداث فيلم ولاد رزق 3 - القاضية، بعد مرور سنوات وانفصال الإخوة في طرقهم المختلفة بالحياة، إلا أنه في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على "ولاد رزق"؛ ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.