المخرج جمال قاسم عن فيلم الست بثينة: لم أرَ فى حياتى شخصًا بهذه الصلابة والإرادة

قال المخرج جمال قاسم، خلال ندوة "المرأة الريفية مبدعة ومتألقة بفعاليات" الدورة السابعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري: أتولدت في الحسين وكان هناك ثقافة الغوري اشتركت في المكتبة هناك منذ طفولتي، وفي ذات يوم أمين المكتبة دعانا لحضور عرض مسرحي بالقصر وبالفعل حضرت العرض وذهلت من مجموعة الممثلين الذين تكونوا من الحرفيين الموجودين بحي الحسين وقدموا عرضا رائعا ولديهم طاقة كبيرة، وكان المخرج عبد الرحمن الشافعي، ومن ذلك اليوم لم أترك عبد الرحمن الشافعي، بعدها انتقلت لمسرح السامر وكان لدي حظ أن أرى الأستاذ زكريا الحجاوي بجانب الفنانات اللائي أتوا من الريف وهم مبدعات مثل السيدة خضرة خضر، وجملات شيحة، وفاطمة سرحان.

وتابع: طابور طويل من الفنانات المبدعات، فطوال الأربعين عام مسرح ملاصقًا لعبد الرحمن الشافعي وتجارب مسرح السامر المختلفة أذكر أن هناك مهرجان أقيم ذات يوم وهو مهرجان 100 ليلة مسرح فتخيل 100 عرض مسرحي على مسرح السامر لمدة 100 يوم وهذا المسرح أخرج العديد من المبدعين سواء في التمثيل أو النقد.

وعن فيلم الست بثينة قال: بثينة فلاحة مصرية من الفيوم تقوم بإخراج المسرح وتمثيله وإنتاجه بقروشها البسيطة وتعرض في منزلها لجمهور من الجيران مجانًا، عندما سمعت عنه ولم أرَ من قبل أن يوجد شخص بهذه الصلابة والإرادة، وذهبت لمنزلها ووجدت إناس يمثلون بروفة على مسرحية وهم يقوموا بأعمالهم المنزلية، وسألتني بثينة بعفوية" أنت هتعمل عني فيلم والنبي صحيح"، وصنعت الفيلم بمساعدة الدكتور حسام أبو العلا.

