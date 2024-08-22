وسط البحر.. ميرنا نورالدين تخطف الأنظار بإطلالة جريئة والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نورهان ربيع:

تألقت الفنانة الشابة ميرنا نورالدين في أحدث ظهور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام".

وظهرت "ميرنا" في الصورة مرتدية توب باللون الأحمر وقبعة ونظارة شمسية وغطلالة جريئة، وهي تستمتع بإجازتها على داخل قارب وسط البحر.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جمالك جمال" ، "أحلى ميرنا في الدنيا" ، "نجمة مصر الأولى" ، "قمر أوي بجد" ، " كيوت" ، " حلاوتها".

يذكر أن، آخر أعمال ميرنا نورالدين هو مسلسل "الحشاشين" مع النجم كريم عبدالعزيز، والذي تم عرضه خلال الموسم الرمضاني 2024، كما تشارك في رمضان 2025 بمسلسل "فهد البطل" مع الفنان أحمد العوضي.