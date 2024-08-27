إطلالة جريئة لـ هنا الزاهد في أحدث ظهور لها.. والجمهور: "أجمل واحدة في العالم" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة هنا الزاهد، الأنظار إليها بإطلالة جريئة وأنيقة في أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت هنا، صوراً لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "آخر أيام الصيفية"، وظهرت مرتدية فستان قصير باللون البيج مصنوع من "التريكو".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور على الصور، كالتالي: "فتاة باربي"، نور عيوني وحياتي قمر ربنا يحميكي"، "أجمل واحدة في العالم"، "جمالك جمال"، "قمر ما شاء الله".

وتشارك الفنانة هنا الزاهد فيلم "ري ستارت" بطولة الفنان تامر حسني، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

ويمثل فيلم "ري ستارت" التعاون الثاني بين الفنان تامر حسني، والفنانة هنا الزاهد وذلك بعد تعاونهما في فيلم "بحبك" عام 2022، والتعاون الأول بينه وبين الفنان باسم سمرة، إلى جانب التعاون الثالث بينه وبين المخرجة سارة وفيق بعد تعاونهما بفيلم "تاج" عام 2023، وينتمي الفيلم لنوعية الأفلام الكوميدية.

اقرأ أيضا..

على طريقة نوال الزغبي.. أسماء جلال تشعل مسرح "الليلة دوب"

وفاة الدكتورة عايدة علام أستاذ الديكور قسم المسرح بجامعة حلوان