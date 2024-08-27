فيديو| يقدر بـ 22 مليون دولار.. ليدي جاجا في جولة داخل قصرها الفاخر بكاليفورنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

فاجأت المغنية الأمريكية العالمية ليدي جاجا جمهورها ومتابعيها ونشرت مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على تطبيق "تيك توك"، ظهرت خلاله وهي تتجول داخل قصرها الفاخر في مدينة ماليبو بولاية كاليفورنيا الأمريكية الذي يقدر بـ 22 مليون دولار.

وظهرت ليدي جاجا وهي تتجول داخل القصر، وقامت بالكشف عن خزانة ملابسها وامتلاكها المئات من الحقائب والفساتين، ورقصت على أنغام أغنيتها الجديدة "Die with a Smile".

وكان الظهور الأخير لـ ليدي جاجا بالمشاركة في حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024 التي أقيمت بشهر يوليو الماضي، وقدمت خلاله عدد من أغانيها الشهيرة إلى جانب عدد من الاستعراضات وعبرت عن سعادتها بالمشاركة في حفل الافتتاح، وعن امتنانها بالاستقبال الحافل من قبل الشعب الفرنسي.

وتنتظر ليدي جاجا عرض أحدث أعمالها السينمائية هذا العام وهو الفيلم المرتقب "Joker: Folie a Deux" الذي تتعاون خلاله مع النجم الأمريكي الحائز على جائزة الأوسكار خواكين فينيكس ويعد بمثابة الجزء الثاني لفيلم الدراما "Joker" عام 2019، ومن المقرر عرضه مطلع شهر أكتوبر المقبل.